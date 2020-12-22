البيئة: المحميات لم تغلق فى رأس السنة الميلادية 2021

قال محمد سالم رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن المحميات لم تغلق في رأس السنة الميلادية 2021 للتنزة، ولم يتلقوا تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة الصحة بغلقها، ولكنهم يتبعوا الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المحميات، وضرورة إرتداء الكمامة، ووجود تباعد إجتماعي مع تقليل عدد الزوار ومنع التكدث.وأشار رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، خلال تصريحه لـ"الدستور" إلى أن هناك تعقيم وتطهير للمركبات والأسطح، ووضع سلات قمامة مخصصة للمخلفات الطبية والتخلص منها بطريقة آمنة، وتطهيرها وإتلافها ثم نقلها للأماكن المتخصصة.يأتي ذلك مع اقتراب حلول بدء هذا العام الجديد 2021، واستعدادات الأسر للإحتفال برأس السنة بحضور الحفلات العائلية أو الحفلات الضخمة في العديد من الأماكن المختلفة، وشراءهم لأدوات الزينة وألعاب نارية وهدايا وملابس جديدة، وشجرة الكريسماس.