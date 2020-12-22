رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
برج الحمل
برج الحمل
هويدا سعيد
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحًا باهرًا.

عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحيًا: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

«التنظيم والإدارة»: إنهاء خدمة الموظف خلال الإجازة المرضية في هذه الحالة

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

قفزة جديدة.. الصحة: تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 وفاة

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا

إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون الشعبية» يواصل تقديم برنامج السيرك القومى بالعجوزة ومايو

رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»