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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 22-12-2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:47 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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شهد سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، ارتفاعًا اليوم الثلاثاء 22-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، بلغت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن سجل سعر جرام الذهب 817 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 22-12-2020


سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 704 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 817 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 940 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، اختتمت تعاملات أمس عند مكسب للأسبوع الثالث على التوالي، لكنه تراجع نسبيا في التعاملات اليومية.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

وتشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.

جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع حيث يكون الملجأ الآمن عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.

ويذهب المحللون إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

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