سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 22-12-2020





سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22-12-2020

استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-12-2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة بالقطاع المصرفي.وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.