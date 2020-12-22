سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22-12-2020
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:16 ص
منة سالمطباعة
استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-12-2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة بالقطاع المصرفي.
وبلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ويرصد موقع "الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي
بينت المؤشرات اللحظية سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وفيما يخص سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وأتاح بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
بينما حقق سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وتداول سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
وبلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ويرصد موقع "الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-12-2020
بنك مصر
جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي
بينت المؤشرات اللحظية سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وفيما يخص سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وأتاح بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عوده
بينما حقق سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وتداول سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».