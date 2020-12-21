بينها «الاختيار 2 ونسل الأغراب».. 5 أعمال فنية تشعل دراما رمضان 2021

• نسل الأغراب

• هجمة مرتدة

• الاختيار 2

• القاهرة كابول

• نجيب زاهي زركش

خلال الفترة الماضية بدأ عدد من صناع الأعمال الدرامية في التجهيز لمسلسلات رمضان، والتي تصل عددها إلى ما يقرب من 12 عملا دراميا مختلفا، بينما كانت في الصدارة 5 أعمال درامية هي الأقوى والأكبر والتي تقدمها شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وكانت أخبار تلك الأعمال الفنية متداولة بشكل كبير، بينما ردود الفعل على تقديمها كانت قوية، وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور"، تفاصيل تلك الأعمال.المسلسل الأول هو مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021، وهو العمل الذي تم البدء في تصويره منذ ما يقرب من أسبوعين حيث كثف المخرج محمد سامي تفاصيل التصوير بشكل كبير.ومسلسل "نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سويًا في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.أما العمل الثاني فهو مسلسل هجمة مرتدة في رمضان 2021، وهو العمل الذي كان من المفترض تقديمه في رمضان الماضي ولكن تأجل بسبب فيروس كورونا ورغبة فريق المسلسل في السفر للخارج، فيما أن العمل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، أيضا تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة.ويعتبر مسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021 هو من الأعمال الضخمة خاصة أن النجاح الذي حققه المسلسل في جزئه الأول برمضان الماضي كان لافتًا للأنظار، حيث يعد العمل من الأعمال الهامة التي ستقدم للجمهور، لما له من تناول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.ويظهر في بطولة جماعية أخرى صناع مسلسل القاهرة كابول في رمضان 2021، حيث يشارك فى بطولته كل من النجوم الثلاثة خالد الصاوي، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، بينما تشترك فيه كل من الفنانة حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.وضمن الأعمال الضخمة في السباق الرمضاني هو مسلسل نجيب زاهي زركش، وهو التعاون الخامس بين الدكتور يحيي الفخراني والمؤلف عبدالرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج الشاب شادي الفخراني بعد مسلسلات دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف، وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.