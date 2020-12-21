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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:05 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،
أحمد فودة
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قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، حملة مفاجئة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عددًا من الورش الحرفية الغير ملتزمة بقرار الغلق الوارد في قرار وزير التنمية المحلية، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بتلك الشوارع، كما تم غلق وتشميع عددًا من المقاهي المتعدية على حرم الطريق ومصادرة كافة الإشغالات.

وفي ذات السياق قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات والمركبات المخالفة والمتسببة في تعطيل حركة الطريق.

ويهيب محافظ الغربية بالمواطنين الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، وكذلك التزام المحال التجارية والمقاهي بعدم التعدي على حرم الطريق، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير والرصف الجارية بكلًا من: كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة، ميدان المحطة، محيط مسجد السيد البدوي وشارع الإسكندرية، كما استمع إلى شكاوى المواطنين ووجه على الفور بحلها.

شملت الجولة تفقد شوارع سعيد، محب، المعاهدة، إسكندرية، المحطة، السكة الجديدة، عمر زعفان، كورنيش الاستاد، البحر، النحاس، النادي، ابن الفارض، الفاتح، الجلاء والطريق سريع من موقف الجلاء حتى موقف الجملة.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود، ومحمود عيسى، رئيسي حي أول وثان طنطا.
محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)
محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)
محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)
محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)
محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)
محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة بطنطا لتطبيق قرارات الغلق (صور)

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