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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير التعليم: اليوم كان أعلى نسبة حضور في المدارس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:04 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة لابد أن تستكمل ولا يوجد تعطيل للدراسة بأي شكل.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الإثنين، أن اليوم كان أعلى نسبة حضور في المدارس، وهناك مدارس ودورس خصوصية لا تزال تعمل حتى الان.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قررنا تقديم موعد الامتحانات إلى 10 يناير حتى 5 فبراير لإتاحة وقت أطول لفترة الامتحانات.

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