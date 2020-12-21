وزير التعليم: اليوم كان أعلى نسبة حضور في المدارس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة لابد أن تستكمل ولا يوجد تعطيل للدراسة بأي شكل.





وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الإثنين، أن اليوم كان أعلى نسبة حضور في المدارس، وهناك مدارس ودورس خصوصية لا تزال تعمل حتى الان.



