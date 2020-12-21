وزيرة الهجرة تكشف موقف العالقين في الكويت بعد إغلاق الحدود

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصرية بالخارج، إن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من عمال مصريين بعد إعلان الكويت إغلاق حدودها، مؤكدة احترامها لسيادة دولة الكويت.





وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم تفعيل غرفة عمليات العالقين، وسيتم عقد اجتماع غدا الثلاثاء، فضلا عن تفعيل مبادرة خلينا سند لبعض»، مشيرا إلى أنه جاري حصر أعداد المصريين العالقين بالخارج.





وناشدت المصريين العالقين بالكويت والسعودية بالتواصل مع الوزارة لتقديم المساعدة لهم.





وحول مؤتمر «مصر تستطيع» قالت «عقدنا 5 مؤتمرات ومن المقرر عقد السادس في شهري أبريل ومارس المقبلين»، مشيرة إلى عقد جلسات حوارية ضمن إجراءات الاستعداد للمؤتمر، من بينها مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» الذي حضره رجل الصناعة والنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب.