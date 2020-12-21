«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا

تستقبل خشبة مسرح علي فهمي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، العرض المسرحي "موضوع حساس"، من إخراج مصطفى غريب، وتأليف محمد محمدي.العرض يأتي ضمن مهرجان المسرح العربي، بدورته الـ37، والذي انطلق يوم 9 ديسمبر ويستمر حتى 23 ديسمبر الجاري بمسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، والدورة مهداة للدكتور الراحل سناء شافع، ويناقش العرض العنوسة وأسبابها من خلال مجموعة فتيات، في إطار استعراضي كوميدي درامي.ويشارك 13 عرضًا مسرحيًا لطلبة معهد الفنون المسرحية برئاسة الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والعروض من إعداد وتمثيل طلاب المعهد، وكانت الدورة السابقة قد شهدت تكريم خريجى دفعة عام 2002.