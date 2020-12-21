ويليامز: حكومة الوفاق رصدت 50 مليون دينار لإجراء الانتخابات

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الاثنين، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قدم 50 مليون دينار لصالح مفوضية الانتخابات من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل، كما تم الاتفاق عليه.وأوضحت ويليامز خلال كلمة لها اليوم باللقاء الأول للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أن هذا المبلغ تم رصده للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على إجرائها في الـ24 من ديسمبر من العام المقبل واصفة هذا الخبر بالممتاز والمشجع لدعم الاستحقاق الانتخابي الذي يحظى باهتمام كبير من البعثة الأممية والمجتمع الدولي.وقالت ويليامز إن تشكيل اللجنة اللجنة القانونية، وبدء جلساتها يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، مشيدة بالتقدم المتحقق والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات وهو ما يؤكد المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.وطالبت وليامز أعضاء اللجنة والأطراف الليبية بشكل عام بضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي.