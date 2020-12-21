الخميس.. بشرى على شاشة «نايل دراما» للحديث عن «الاختيار 2»

تستضيف الإعلامية سماح عبدالرحمن، الفنانة بشرى مساء الخميس القادم عبر برنامج مساء الفن على شاشة قناة "نايل دراما" لتتحدث عن مشوارها الفني وأهم المحطات الفنية في حياته، في تمام الساعة الثامنة مساء، للحديث عن تفاصيل مسلسلها في رمضان المقبل، والذي يحمل اسم "الاختيار".البرنامج من إعداد سمير العبد وإخراج رامي النمر وتحت إشراف المخرج عصام ابو غريب رئيس قناة نايل دراما.وتشارك الفنانة بشري خلال السباق الرمضاني المقبل في مسلسل "الاختيار الجزء الثاني"، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات، وهو من إخراج بيتر ميمي، بينما شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "القمر أخر الدنيا"، والذي حقق نجاحًا هو الآخر.