رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

شهدت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة.وقررت نسبة 50% تخفيضا على جميع إصدارات دار الكتب والوثائق القومية طوال فترة المعرض، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.تأتي مشاركة دار الكتب والوثائق في المعرض في إطار التعاون المشترك مع جامعة الأزهر، ومن المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 22- 31 ديسمبر الجاري.