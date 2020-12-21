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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

إصابة عضو في مجلس «المهندسين» بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:14 م
هاني ضاحي
هاني ضاحي
محمد جعفر
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أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة السابق، وعضو المجلس الأعلى الحالي، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب ضاحي وجميع أعضاء هيئة المكتب عن تمنياتهم له بالشفاء وعودته مرة أخرى إلى الحقل النقابي، متمنين لجميع مصابي هذا الفيروس اللعين بالشفاء العاجل.

المهندس مؤمن شفيق كان أمين صندوق نقابة القاهرة الفرعية خلال الفترة من 2014 إلى 2016 وأمين الصندوق للنقابة العامة للمهندسين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

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