تقرير أوروبي: تركيا أصبحت بلا حلفاء بسبب أطماعها

قال تقرير أوروبي إن تركيا تسعى إلى صياغة مستقبلًا مستقلًا بعيدا عن روسيا والغرب، إلا أنها فشلت في هذا الأمر ما سيجعلها بدون حلفاء بسبب أطماعها.وأوضح المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية في دراسة له أن أنقرة تتحرك ببطء بعيدًا عن شركائها في حلف الناتو وروسيا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج استراتيجية لتحقيق التوازن بين الغرب وموسكو ضد بعضهما البعض، ولكن هذا التوازن لن ينجح ما سيترك تركيا بدون أصدقاء أو حلفاء.وردًا على هذا التحرك التركي، رأى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما بحاجة إلى الحفاظ على توازن من خلال كبح جماح أنقرة بشكل متزايد مع إبقائها داخل خيمة الناتو وخارج مدار موسكو، حيث تظل عضوية تركيا المستمرة في الناتو هدفًا مهمًا لكل من بروكسل وواشنطن، على الرغم من موقف أنقرة العدائي المتزايد تجاه شركائها في الناتو ومغامراتها العسكرية المزعزعة للاستقرار في سوريا والعراق وليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وناغورنو كاراباخ.وأضاف "كان استعداد بروكسل وواشنطن لتقديم تنازلات للحفاظ على مشاركة أنقرة في الناتو واضحًا في حزمتي العقوبات المزدوجة التي تم الإعلان عنها في أوائل ديسمبر لكن لم تصل الحزمتان إلى المجموعة الكاملة من الإجراءات التي كانت قيد الدراسة في البداية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعكس رغبتهما الدائمة في الحد من مخاطر تنفير أنقرة ودفعها بعيدًا عن حلفائها في الناتو".وأشارت الدراسة إلى أن تركيا تنتهج بشكل متزايد سياسة خارجية تهدف إلى تحقيق هدفين الأول تحدي الوضع الراهن وتشكيل دور قيادي، والثاني تعزيز الشرعية المحلية للنظام وضمان بقائه، مؤكدة أن أردوغان يتبع إيدلوجية العثمانيين الجدد.