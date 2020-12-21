محمد صبحي يكرم مصطفى شهيب بحفل «50 سنة فن»

كرم النجم محمد صبحي، الكاتب الساخر والصحفي في "الدستور" مصطفى شهيب، خلال احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها "صبحي"؛ لتقديم الشكر لكل من ساهم في مسيرته الفنية منذ انطلاقها.وكتب مصطفى شهيب للنجم محمد صبحي، مسرحية "ألف عيلة وعيلة"، والتي يجري التحضير لها حاليا على مسرح سمبل.مصطفى شهيب، كاتب شاب، صدرت له عدة أعمال أدبية أبرزها"رحلتى من الشك للشك برضه"، و"كل الطرق تؤدي لـ60 داهية"، وأخيرا "ليالي الحنية"، كما كتب "شهيب" عددا من المسلسلات الإذاعية والبرامج التلفزيونية، إلى جانب عدد من المسرحيات كتبها للفنان محمد صبحي وعرضت خلال برنامجه "مفيش مشكلة خالص".