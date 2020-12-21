أول ضحايا الدوري.. إقالة ريكاردو من القيادة الفنية للإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفني البرازيلي هيرون ريكاردو.









وسوف يعلن مجلس إدارة الإسماعيلي عن الجهاز الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.









وجاءت إقالة ريكاردو، بعد خسارة الإسماعيلي من الجونة بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الثالث للدوري.









يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد نقطتين، جمعهما من التعادل مع المصري والإنتاج الحربي.



