المغرب: وزير الصناعة يعرض أول شاحن ذكي للسيارات الكهربائية محلي الصُّنع

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر المغربية، اليوم الإثنين، في العاصمة الرباط، النقاب عن أول شاحن ذكيّ خاص بالسيارات الكهربائية مغربي الصُّنع مائة بالمائة يحمل اسم ISmart.وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي - في مؤتمر صحفى بمقر الوزارة - إن هذا الشاحن الكهربائي هو ثمرة مشروع للبحث مُطوّر من مركز البحث Green Energy Park استجابةً لمتطلبات صناعة السيارات.وشارك في تطوير هذا الشاحن الذكي مُهندسون مغاربة من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، بدعم من وزارتي الصناعة والطاقة.￼وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع السيارات يشهد اليوم تحولًا كبيرًا يتمثل في التوجه أكثر فأكثر نحو استعمال السيارات الكهربائية، موضحا أن عددًا من المغاربة اقتنوا سيارات كهربائية وباتوا يحتاجون إلى شواحن كهربائية.￼ ويعد ISmart هو جيل جديد من الشواحن الذكية للاستخدام المهني والمنزلي، ويضُم نوعيْن من الموصلات وأربعة إصدارات؛ وهو موجه إلى السوق المغربية، ويتميّز بخصائص تقنية ملائمة للاستخدام المرن والفعال.ومن المرتقب أن يجري تشغيل خط إنتاج هذا الجيل الجديد من الشواحن الذكية عام 2022 بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية، ومن المقرر أن تَصل الطاقة الإنتاجية للمصنع المرتقب إلى خمسة آلاف شاحن سنويًا.￼ وقال المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إن ثمن الشاحن الكهربائي المغربي سيتراوح ما بين سبعة آلاف وتسعة آلاف درهم؛ (700 إلى 900 دولار) وهو ما يجعله أكثر تنافسيةً مُقارنةً بالأسعار على المستوى العالمي، ويفتح له المجال لتسويقه في المغرب وفي الخارج أيضًا.