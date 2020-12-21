حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

صرَّح باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، بأنَّ الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني في مصر.وأهابت وزارة الطيران بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني، وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة البلبلة.