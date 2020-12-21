إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا 12567 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الإثنين تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات إلى 12567.وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أنه تم شفاء 134 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8843، كما تم تسجيل 5 وفيات ليصل الإجمالى إلى 286 وفاة.