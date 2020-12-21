ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ159286

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان الإثنين إلى 159286 إصابة بعد تسجيل 1182 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1294 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم سجيل1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1173 من بين المقيمين و9 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 159286 منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1294 منذ 21 فبراير الماضي.