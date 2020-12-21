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الثقافة

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:22 م
صنايعية مصر
صنايعية مصر
آلاء حسن
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بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، المرحلة الثانية لتدريب الدفعة الأولى من مُبادرة "صنايعية مصر" للحرف التراثية، والتى تتضمن التدريب المُكثف لعدد 43 فنانا وحرفيا.

وصرح فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأن مبادرة "صنايعية مصر" أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لصون الهوية التراثية كجزء من محاور التنمية المستدامة، للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعاده إحياؤه، وينفذها قطاع صندوق التنمية بمركز الفسطاط للحرف التقليدية لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 40 عاما علي الحرف التقليدية والتراثية، لدعم الشباب وتأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول علي فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة.

يتضمن التدريب جزئين: الأول يشمل المُحاضرات النظرية على يد كبار الأساتذة بكليات الفنون، وتشمل "التصميم، الخط العربي، الزخارف النباتية" وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية، والجزء العملى من التدريب تحت إشراف مجموعة من أمهر الصُناع الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ويتم فيه تدريب الشباب على الحرف التراثية "الخزف، التطعيم بالقشرة، الصدف، أشغال النقش، الأركيت، الحُلي، والخيامية".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في أكتوبر الماضي، المعرض الخاص بنتاج المرحلة الأولى وتوزيع شهادات المشاركة على الفنانين.

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