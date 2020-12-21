البرلمان العربي يدين الهجوم على السفارة الأمريكية بالعراق

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الإثنين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي، الذي استهدف منشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس.وشدد العسومي، في بيان صادر اليوم، على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والمنشآت الحيوية، ومن ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي، ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مُؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شئونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.