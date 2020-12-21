غدًا.. «نجيب محفوظ» على مائدة الأعلى للثقافة بتراث القاهرة

ينظم فرع ثقافة القاهرة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة ثقافية بعنوان "تراث مدينة القاهرة في أدب نجيب محفوظ"؛ في الواحدة من مساء غدٍ بقاعة المؤتمرات بالمجلس.ومن المقرر أن يشارك في الندوة عدد من المتخصصين من بينهم: الدكتور أحمد بلبولة رئيس قسم الدراسات الأدبية والنقدية كلية دارالعلوم جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبد الرحيم محمد عارف أستاذ بكلية رايتون دبي، الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار والدراسات الإسلامية جامعة عين شمس، ومروة الشريف باحث في التراث، ويديرها الدكتورة نورا عبدالعظيم باحث في التراث والتاريخ وعضو بمفوضية الأمم المتحدة.وتبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك" وقناتها عبر اليوتيوب على الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمرات:قناة أمانة المؤتمرات