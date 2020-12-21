حقيقة وجود بؤر مرضية لإنفلونزا الطيور في الوادي الجديد

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ما تردد عن وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادي الجديد.وأكدت الوزارة في بيان، اليوم، أن محافظة الوادي الجديد تعد من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية، والتي يجعلها تتسم بالبعد الوقائي عن بقية محافظات مصر وأن الخبر عار تماما عن الصحة.