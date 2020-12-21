الأنبا زوسيما يترأس تسبحة كيهك بدير كرمة الرسل

صلى الأنبا زوسيما أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأطفيح أمس تسبحة الأسبوع الثاني من شهر كيهك، والتي انتهت صباح اليوم بالقداس الإلهي، وذلك بدير كرمة الرسل.شارك نيافته في الصلاة، الراهب القس يوسف الأنطوني، والقس فيلوباتير فانوس، والقس صموئيل رضا، والقس اسطفانوس فوزي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.