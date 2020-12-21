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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة المستقبل تستعد لامتحانات الفصل الأول وسط إجراءات احترازية مشددة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:24 م
جامعة المستقبل
جامعة المستقبل
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تعمل جامعة المستقبل، على إنهاء الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر إجراؤها فى شهر يناير المقبل، والتي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين، تحت رعاية الدكتور خالد عزازي، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والذي وجه إدارة الجامعة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير لتوزيعها على الطلاب.

وقال الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس الأمناء، إن جامعة المستقبل وضعت قواعد وتعليمات بما يراعي تحقيق التباعد الاجتماعى وتقليل الكثافة الطلابية، لاتمام عملية الامتحانات بسلام، سواء كانت "أون لاين" أو بالحضور الى الجامعة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن هناك خطة وضعتها إدارة الجامعة للتفادى من فيروس "كورونا"، بتخصيصها بوابات لتعقيم وتطهير الطلاب، وتجهيز القاعات، والتنبيه علي الطلاب بالحضور قبل الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات حتى يتم قياس دراجة الحرارة لهم، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعى بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات.

وصرح الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة ترعى إعداد الجداول بجميع الكليات، بحيث تتفادى حالات التكدس أو الزحام، موضحا أن العمل خلال فترة الامتحانات يتم بشكل مركزى لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر، ويرعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب.

وأشار عبادة سرحان إلى أن جامعة المستقبل تقوم بصفة دورية بحملات تعقيم وتطهير لجميع مباني الجامعة، والمعامل والعيادات ومراكز الأبحاث والمدرجات ومنطقة الكافتيريات، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذاً لخطة الجامعة لمجابهة خطر فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية طلاب الجامعة وجميع العاملين بها.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

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