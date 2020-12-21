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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز خدمات ميناء الإسكندرية (صور)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:19 م
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك
راندا التوني
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زار كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، الاثنين، مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري.

وقال نجم إن مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى بدأ التشغيل التجريبى به اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والجهود التى تقوم بها مصر لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.

أشار رئيس المصلحة إلى أنه يتم حاليًا تقديم الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز بإدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد وجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية لجميع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار وخلافة المخزنة بميناء الإسكندرية عدا الدخان والصادر والبضائع المخزنة خارج ميناء الإسكندرية، وإنهاء الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

وقال إن إجمالي عدد الشهادات المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم بلغ 6313 شهادة جمركية، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 4188 شهادة جمركية، وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.

وطالب رئيس المصلحة قيادات جمارك الإسكندرية وموظفى المصلحة والمستخلصين بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية لخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

والتقى نجم مع مدحت حبشى، رئيس مجلس إدارة شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية وبعض المستخلصين، حيث تم عرض بعض المشاكل والمعوقات الخاصة بالتشغيل التجريبى بمركز الخدمات الجديد "نافذة" ووجه رئيس مصلحة الجمارك بالحل الفورى بالتنسيق مع المسئولين بالمركز وتوحيد وتبسيط الإجراءات لضمان سهولة دورة العمل بالمركز؛ وإنشاء غرفتين للفيديو كونفرانس للتواصل الفورى مع المتعاملين إحداهما لمصلحة الجمارك والأخرى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتواصل وحل المشاكل والمعوقات فوريا.

وصحب رئيس مصلحة الجمارك فى الجولة أحمد شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الجمارك وشعبان لطفى عامر رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتصالات الداخلية ومدير المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك.

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