وفاة عم الفنان كريم عبدالعزيز

توفى منذ قليل، على عبدالعزيز، شقيق المخرجين محمد عبدالعزيز، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعم الفنان كريم عبدالعزيز، ولم يتم تحديد موعد ومكان تشييع الجثمان أو إقامة العزاء.ونشر الفنان كريم عبدالعزيز منشورًا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلًا: انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبدالعزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له.. نسألكم الدعاء والفاتحة.ويواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" داخل المجمع الطبي بمنطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام وينتقل كريم لديكور منزله لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل.