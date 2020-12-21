ارتفاع أسعار وقود الطائرات في أوروبا

رغم أن حركة الطيران في أوروبا ما زالت تعادل نحو نصف حجمها قبل بدء إجراءات الإغلاق الوطني في قارة أوروبا لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار وقود الطائرات لتقترب من مستوياتها قبل الجائحة بسبب نقص الإمدادات في السوق.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر وقود الطائرات في أوروبا وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي قبيل دخول القارة الأوروبية دائرة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ورغم أن الأسعار لم تعد تماما إلى مستوياتها قبل تفشي جائحة كورونا، فإن التعافي يمثل نعمة لمصافي النفط التي انهارت أرباحها بسبب انهيار الطلب على الوقود لوسائل النقل في ظل إجراءات الإغلاق.يذكر أن القيود التي تم فرضها على السفر في أوروبا بسبب كورونا، أضرت بسوق وقود الطائرات في أوروبا أكثر مما فعلت لأي منتج آخر من منتجات النفط، نظرا لتراجع حركة الطيران في القارة بنسبة 85% تقريبا مقارنة بمستواها في 2019.وردت شركات تكرير النفط على هذا الموقف بخفض إنتاج الوقود، وهو ما أدى فيما بعد إلى عودة أسعار وقود الطائرات للارتفاع نتيجة انخفاض المعروض.