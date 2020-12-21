رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:00 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، مساء اليوم الإثنين، ختام فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان "منتدى حوار الثقافات".

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية، وهبة يسري ممثلة الهيئة القبطية الإنجيلية، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف مصطفي مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان والقس أنطونيوس ذكري والقس عبدالمسيح شكري من الكنيسة الأرثوذكسية وعمداء بعض الكليات المشاركة في المبادرة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني وتفقد المعرض للوحات الفنية ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الجامعة خلال عام 2020 عن أنشطة المبادرة وأهدافها.

وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته أن جامعة أسوان تمثل قاطرة التنمية وقلعة الحريات ومنارة من منارات العلم والثقافة والتنوير فكان لزامًا علينا أن نطلق هذه المبادرة للقضاء على أشكال التمييز بكل صورة وخاصة في مناحي الحياة الجامعية والمجتمع المحيط.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن المبادرة تهدف إلى وحدة الصف ونشر التوعية بأهمية التضامن والمساواة بين الجميع لتحقيق رفعة الوطن والحفاظ على سلامة عقول أبنائنا الطلاب من الفرقة والاختلاف وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة لخلق جيل متكامل فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا يقود سفينة الوطن ويعمل على تحقيق طموحاتنا من التنمية الشاملة خلال رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في ختام كلمته وجه التحية لأبنائه الطلاب الذين شاركوا في هذه المبادرة طلاب بلا تمييز، وأيضًا الشكر موصول لمؤسسات المجتمع المدني بأسوان شركاء النجاح في هذه المبادرة، ونتمنى المزيد من التعاون المثمر بين جامعة أسوان وكل مؤسسات المجتمع بأسوان.

وأشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تنفيذ هذه المبادرة في رحاب جامعة أسوان لمحاربة التعصب والتميز وأشكاله على مر العصور، والوصول بالفن والرياضة والأنشطة الطلابية إلى الصورة المثالية للمجتمع.

وأوضح سمير كامل رئيس الجمعية، أنه جاءت إقامة هذه المبادرة في إطار التعاون مع جامعة أسوان التي كانت حلمًا، وأصبحت عنوانًا لمحافظة أسوان لما حققته جامعة أسوان من مراكز علمية عالمية بقيادة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الذي قدم الدعم الكامل لاستضافة المبادرة وتدشين كل فعالياتها بالجامعة.

وأكدت هبة يسري ممثلة الهيئة الإنجيلية، على قيم المجتمع وترسيخ مفهوم المواطنة بين الجميع.
في ختام الفعاليات تم تبادل دروع التكريم بين جامعة أسوان والمؤسسات المشاركة.

موضوعات متعلقة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

«سأكشف الحقائق بالأدلة».. ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا

إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»

غدًا.. «نجيب محفوظ» على مائدة الأعلى للثقافة بتراث القاهرة