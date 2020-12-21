رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، مساء اليوم الإثنين، ختام فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان "منتدى حوار الثقافات".وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية، وهبة يسري ممثلة الهيئة القبطية الإنجيلية، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف مصطفي مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان والقس أنطونيوس ذكري والقس عبدالمسيح شكري من الكنيسة الأرثوذكسية وعمداء بعض الكليات المشاركة في المبادرة.بدأت الفعاليات بالسلام الوطني وتفقد المعرض للوحات الفنية ثم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الجامعة خلال عام 2020 عن أنشطة المبادرة وأهدافها.وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته أن جامعة أسوان تمثل قاطرة التنمية وقلعة الحريات ومنارة من منارات العلم والثقافة والتنوير فكان لزامًا علينا أن نطلق هذه المبادرة للقضاء على أشكال التمييز بكل صورة وخاصة في مناحي الحياة الجامعية والمجتمع المحيط.وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن المبادرة تهدف إلى وحدة الصف ونشر التوعية بأهمية التضامن والمساواة بين الجميع لتحقيق رفعة الوطن والحفاظ على سلامة عقول أبنائنا الطلاب من الفرقة والاختلاف وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة لخلق جيل متكامل فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا يقود سفينة الوطن ويعمل على تحقيق طموحاتنا من التنمية الشاملة خلال رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.في ختام كلمته وجه التحية لأبنائه الطلاب الذين شاركوا في هذه المبادرة طلاب بلا تمييز، وأيضًا الشكر موصول لمؤسسات المجتمع المدني بأسوان شركاء النجاح في هذه المبادرة، ونتمنى المزيد من التعاون المثمر بين جامعة أسوان وكل مؤسسات المجتمع بأسوان.وأشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تنفيذ هذه المبادرة في رحاب جامعة أسوان لمحاربة التعصب والتميز وأشكاله على مر العصور، والوصول بالفن والرياضة والأنشطة الطلابية إلى الصورة المثالية للمجتمع.وأوضح سمير كامل رئيس الجمعية، أنه جاءت إقامة هذه المبادرة في إطار التعاون مع جامعة أسوان التي كانت حلمًا، وأصبحت عنوانًا لمحافظة أسوان لما حققته جامعة أسوان من مراكز علمية عالمية بقيادة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الذي قدم الدعم الكامل لاستضافة المبادرة وتدشين كل فعالياتها بالجامعة.وأكدت هبة يسري ممثلة الهيئة الإنجيلية، على قيم المجتمع وترسيخ مفهوم المواطنة بين الجميع.في ختام الفعاليات تم تبادل دروع التكريم بين جامعة أسوان والمؤسسات المشاركة.