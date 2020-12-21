البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص سوريال فهمي

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء، لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع، في رحيل كهنة كنائس قطاع القبة الأب القمص سوريال فهمي، ملتمسًا عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته.وكان أعلن القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل القمص سوريال فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية وشيخ كهنة كنائس قطاع القبة عن عمر قارب الثمانين سنة، قضى منها أكثر من اثنتين وخمسين سنة في الخدمة الكهنوتية.وولد الأب الراحل يوم ١٩ مايو ١٩٤١ وسيم كاهنًا يوم ١٢ أبريل ١٩٦٨ ونال رتبة القمصية في ١٤ نوفمبر ١٩٧٥.وستقام صلوات تجنيزه في الثانية عشرة من ظهر غدٍ الثلاثاء بكنيسته، وستقتصر المشاركة في الصلوات على عدد محدود من الآباء الكهنة، إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.