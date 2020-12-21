محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد المهندس محمدج الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020-2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.وأوضح الرشيدي، أن المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 16 يناير حتى 27 يناير، والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 16 يناير حتى 26 يناير، والصف الثالث الاعدادي العام من 30 يناير حتى 4 فبراير، والصف الثالث الإعدادي لغات يبدأ من يوم 27 يناير، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ( تجاري – صناعي- تجاري) خلال الفترة من 16 يناير وحتى 4 فبراير.من ناحيته، أكد المحافظ ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.