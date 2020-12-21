رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:07 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
أكد المهندس محمدج الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020-2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وأوضح الرشيدي، أن المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 16 يناير حتى 27 يناير، والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 16 يناير حتى 26 يناير، والصف الثالث الاعدادي العام من 30 يناير حتى 4 فبراير، والصف الثالث الإعدادي لغات يبدأ من يوم 27 يناير، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ( تجاري – صناعي- تجاري) خلال الفترة من 16 يناير وحتى 4 فبراير.

من ناحيته، أكد المحافظ ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤول بالضرائب للمحاكمة بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا

إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»

غدًا.. «نجيب محفوظ» على مائدة الأعلى للثقافة بتراث القاهرة

صدور 3 عناوين جديدة من مشروع النشر بقصور الثقافة.. تعرف عليها

مع انطلاق تصويرها فيلمًا.. معلومات عن مسرحية «أهل الكهف» لـ توفيق الحكيم