«المترو» يحسم «تحذير الركاب من الـ3 دقائق»

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية، حول إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائيًا بعد انتهاء رحلته، أو على الأكثر لمدة لا تزيد علي 3 دقائق، أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته.وأكدت الشركة في بيان صدر عنها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر.