حكومة أردوغان تحجب أخبارًا تكشف فسادها

قامت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بحجب عدد من الأخبار الصحفية تم نشرها خلال الأسبوع الأخير، من شأنها فضح فساد الحكومة والمقربين منها.وحسب ما ذكرت منصة «Free web Turkey»، وهي مختصة بمتابعة الأخبار المحجوبة بالصحافة التركية، فقد تم حجب مجموعة من الأخبار التي تدين حكومة أردوغان أو تنتقدها، والتي من بينها حظر الوصول إلى الأخبار المتعلقة بتحويل 2 مليون دولار من أموال مؤسسة البريد التركي لشركة ذات بروتوكول سري.وحظرت تلك الأخبار من صحيفة «يني تشاغ» و«سول» و«ميلي»، وفقا لموقع تركيا الآن.وحجبت السلطات أخبارًا تحمل تعليقات لمجلة «Focus» الألمانية -مقرها برلين- حول ثروة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وعائلته، وأوضح الخبر أنه على الرغم من أن ثروة أردوغان المعلنة كانت تساوي مليوني ونصف المليون يورو، إلا أن هناك ملايين أخرى في بعض البنوك السويسرية، مما يؤكد حجم ثروة عائلته، خاصة أبنائه.وحظرت حكومة أردوغان الوصول إلى الأخبار المتعلقة باستضافة رئيس جامعة تراكيا للوزير البلغاري السابق ومنحه هدية. حيث أيد الوزير البلغاري بوزيدار ديميرتوف، محاولةَ الانقلاب التي حدثت في تركيا عام 2016.كما تم حظر الوصول إلى خبر يفيد بتعرض ممرضة تركية للعنف النفسي من قبل رئيس الأطباء بالمشفى التي تعمل به.وخبر آخر يفيد باستمرار رئيس منتم لحزب العدالة والتنمية في عمله بإحدى البلديات عقب تعليقاته التي أهان فيها الشعب التركي حينما قال «أيها الفقراء»، وهو بإحدى غرف الجاكوزي.