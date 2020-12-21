الصحة: وقف إجازات الأطقم الطبية للتصدي لكورونا (مستند)

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بوقف كافة الإجازات لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات.وأوضحت وزارة الصحة في القرار الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه أن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.وكانت قد ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مما جعل وزارة الصحة تناشد المواطنين مجددا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار الفيروس.