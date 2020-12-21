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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور 3 عناوين جديدة من مشروع النشر بقصور الثقافة.. تعرف عليها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:10 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر اليوم عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 3 عناوين جديدة عن مشروع النشر بالهيئة، فمن سلسلة ذاكرة الكتاب صدر "بنوك وباشوات" تأليف الباحث الأمريكي ديفيد لاندز وترجمة الدكتور عبد العظيم أنيس، والذي يعرض بالوثائق تفاصيل ديون الخديو إسماعيل من خلال عثوره على أرشيف سري لرسائل متبادلة بين اثنين من كبار ممولي الخديو وكيف تم نهب مصر، مع دراسة من المترجم حول الخراب الحديث لمصر المحروسة في عهد الانفتاح.

وصدر عن ذاكرة الكتابة "أرواح في خطر" تأليف لافيرن كونكه وترجمة الدكتور أحمد زكي أحمد، والكتاب يلقي الضوء على تاريخ الصحة العامة في مصر في القرن التاسع عشر في عصر محمد علي، من خلال الأوبئة التي ضربت مصر وكيف تم التعامل معها مثل وباء الكوليرا 1831، ووباء الطاعون مع مقدمة للدكتور أحمد زكريا الشلق رئيس تحرير السلسلة، والكتاب الثالث بعنوان "جولة في عالم الكمان والفيولا" من سلسلة عالم الموسيقى التى يرأس تحريرها الدكتور زين نصار.

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