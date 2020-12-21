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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى درويش عن الجدل حول احتفالية محمد صبحي: «حتى شكرًا مزعلاكم»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:08 م
الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش
حسين الجندي
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وجه الفنان مصطفى درويش كلمات حب وتقدير للفنان الكبير محمد صبحي، من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك".

وقال "درويش": "مثال وراجل جميل ومحترم طول عمره ٥٠ سنة للفن حب يقول لجمهوره الكبير اللي أنا منهم.. وللفنانين اللي اشتغلوا معاه اللي عايش واللي توفى شكرا ليكم وعلى حسابه ونفقته حتى شكرا مزعلاكم".

وكان قد لقي حفل تكريم أكثر من 120 فنانا في مسرح الفنان محمد صبحي جدلًا كبيرًا خاصة أن التكريم كان عبارة عن تمثال للفنان محمد صبحي، وهو ما اعتبره البعض أنه جزء من شخصية صبحي الأساسية والخاصة بالنرجسية، بينما رفض الآخرون ما تم الهجوم عليه.

يذكر أن الفنان مصطفي درويش قد شارك مؤخراً في حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي حكاية "ربع قيراط"، والتي شاركت في بطولتها الفنانة ريهام عبدالغفور، وحققت نجاحًا كبيرًا.
الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش

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