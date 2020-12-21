«صولو» لـ نور عبدالمجيد.. جديد المصرية اللبنانية

صدرت حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية "صولو" للكاتبة نور عبدالمجيد، بعد أن صدرت طبعتها الأولى عن دار الساقي 2014.ومن أجواء الرواية نقرأ: ماذا يبقى بعد الاحتفالات.. ماذا يبقى بعد أن يصفق لك الناس.. ويحملون لك الزهر والهدايا!! يلتقطون معك الصور ويطلبون توقيعك على دفاترهم الصغيرة كأنهم يأخذون منك إقرارًا بوجودك معهم..!! هم بنشوة لقائك ومتعة ما قدمته لهم يذهبون.. ويعود مبدع الحدث وحده حزينًا كسيرًا وحيدًا كما كان!قال عنها الكاتب الدكتور جلال أمين: "الرواية تأسرك بجمالها وصدقها، وبرقة تناولها للعلاقات الإنسانية، وهي إن كانت تحكي قصصًا وثيقة الصلة بواقع اجتماعي وثقافي معين، تتجاوز الواقع إلى أفق أوسع وأرحب، مما يجعلها جديرة بمكانة متميزة في الأدب العربي الحديث".