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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«اعرف بلدك» تصل إلى الإسكندرية لرفع الوعي السياحى والأثرى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:25 م
اعرف بلدك
اعرف بلدك
رامى حسين
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نظم مكتب هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، ندوة بأحد المدارس تحت عنوان "تشجيع السياحة الداخلية"، وذلك بالتعاون مع مكتب سكك حديد مصر ومركز إعلام غرب الإسكندرية، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من ديسمبر الجاري وحتى مارس 2021.

ومن جانبه، أكد السيد مجدي الغريب مدير مركز إعلام غرب الإسكندرية خلال كلمته على أهمية التعرف على معالم مدينة الاسكندرية والتى تحتوى على العديد من المعالم الأثرية والمزارات السياحية.

وخلال الندوة تم عرض فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة، في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings، كما تم مناقشة محتواه والهدف من إنتاجه وعرضه في عددة أماكن كرسالك طمأنينة ترسلها وزارة السياحة والآثار لزائري مصر.

ومباردة "اعرف بلدك" تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعريف الشباب بالأماكن السياحية ليكون كل فرد سفيرا للسياحة المصرية، كما تحدثت عن الأنماط السياحة المختلفة.

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