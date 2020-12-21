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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إيد فى إيد».. السياحة تدعم مرضى السرطان وذوى الاحتياجات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:46 م
مرضى السرطان
مرضى السرطان
رامى حسين
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نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددا من الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان بمدينة الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة السياحة والآثار.

جاء تنظيم هذه الورش في إطار مبادرة "إيد في إيد" التي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الشهر الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان.

وقالت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه تم تنظيم ورشتين للرسم إحداهما بمتحف الإسكندرية القومي، والأخرى بقلعة قايتباي.

وشملت ورشة المتحف محاضرة عن الأحرف العربية واستخداماتها ومعنى كلمة "السياحة"، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقد قام الأطفال برسم وتلوين للأحرف والكلمات، ثم تم اصطحابهم في جولة بالمتحف، حيث استمعوا لشرح لوحة تحوي على أحرف اللغة العربية، وقد حرص الأطفال في ختام الورشة على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط الصور التذكارية داخل قاعات العرض.

كما أشار محمد متولي مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالى إلى أنه تم تنظيم ورشة رسم أخرى بقلعة قايتباي بالاسكندرية لمجموعة من أصحاب الهمم، وذلك لربطهم بالمكان وتعريفهم بقيمته السياحية والأثرية.

وخلال الورشة تم تقديم شرح مبسط عن قلعة قايتباي وأهميتها وقيمتها السياحية، مشيرا إلى تفاعل المجموعة مع المكان من خلال تقديمهم رسم مبسط لما تم الإحساس به من كل منهم، وقد أظهرت الورشة الميول الفنية والقدرات المميزة لبعض أفراد المجموعة.

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