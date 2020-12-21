رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تنتقد استمرار فرض واشنطن عقوبات تمس حياة مواطنيها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:38 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
انتقدت الحكومة السورية قرار وزارة الخارجية الأمريكية استمرار فرض العقوبات التي تمس حياة المواطنين السوريين ولقمة عيشهم.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان إن المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكيًا، والإجراءات القسرية اللامشروطة والظالمة والتي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادىء القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، بل وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية عن هذه السلوكيات اللاإنسانية.

وأكد المصدر "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أخيرًا أن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل المحتم أمام صمود السوريين، وأن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال".

كما انتقد المصدر استقبال وزارة الخارجية الألمانية رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تصفها دمشق بالمنظمة "الإرهابية".

وأضاف المصدر أن "ماورد في بيان وزارة الخارجية الألمانية حول استقبال رئيس منظمة إرهابيي الخوذ البيضاء رغم معارضة وزارة الداخلية الألمانية نظرًا لارتباط هذا الشخص بالمتطرفين يؤكد مجددًا ضلوع الحكومة الألمانية في العدوان على سوريا وتوفير الدعم للتنظيمات الإرهابية والمجموعات الملحقة بها".

وتابع المصدر قائلا: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بشدة البيانات المضللة التي تصدرها الخارجية الألمانية وممثلوها في المنظمات الدولية، فإنها تنبه إلى أن تأمين الحماية للإرهابيين يشكل انتهاكًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ويمثل خطرًا على الأمن والسلم في العالم، وعلى الحكومة الألمانية التوقف عن محاولات تبرير سياساتها إزاء الإرهاب وخداع الرأي العام الألماني الذي عانى من الإرهاب والتطرف في أكثر من مدينة ألمانية".

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

محافظا سوهاج وقنا في استقبال شهيدي الوطن بالمطار العسكري (صور)

الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الأردن يطلق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)

«الدستور» ضمن المرشحين لجائزة «True Story Award» العالمية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2021

أعراض كورونا توقظ السرطان في الجسم

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

«صولو» لـ نور عبدالمجيد.. جديد المصرية اللبنانية

«الشربيني الثقافي» يكرم رفعت سلام بإطلاق جائزة أدبية سنوية باسمه

وفاة الكاتبة أمل خالد عن عمر يناهز 55 عامًا

«الدستور» تنافس في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية