البحرين: تطابق الرؤى على كافة المستويات مع الأردن

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن ما تتمتع به الأردن والبحرين من تطابق في الرؤى ووحدة في الأهداف على مختلف المستويات، انعكاس للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وشدد الوزير البحريني - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بمناسبة الملك عبدالله الثاني إلى البحرين - على أن المواقف التاريخية المشرفة في الوقوف معا والدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة يحفظها التاريخ، ويستذكرها الشعبان بالفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن تلك المواقف الراسخة تقدم نموذجًا حيًا لطبيعة الترابط الأخوي على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين.وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تفتح آفاقًا متجددة من التعاون الراسخ، وكل زيارة تشكل محطة مهمة في تاريخ العلاقات المتميزة بين البحرين والأردن بما يحقق مصالحهما المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء.ولفت إلى أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تجعل من استدامة التشاور والتنسيق بين الأشقاء ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتجاوزها، معبرًا عن تفاؤله بمخرجات هذه الزيارة العزيزة على قلوبنا جميعًا للدفع بعلاقات البلدين وتطوير أوجه التعاون بينهما بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الإقليمي والعالمي.