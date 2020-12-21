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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:45 م
نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أبوزيد، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الآن بلغ 152 ألفا و788 طلبا، كما يستمر عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث من المقرر أن يكون نهاية ديسمبر هو آخر موعد للتقديم.

كما تابع نائب محافظ المنيا مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المتقدمة بمختلف مراحلها بدءًا من مرحلة تلقي الطلبات، مرورا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، واستعرض الإحصائيات الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.

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