إحالة أوراق ربة منزل وزوجها للمفتى بتهمة قتل طفلة في الغربية

قررت محكمة جنايات طنطا اليوم الاثنين، إحالة أوراق ربة منزل وزوجها إلى فضيلة المفتى بتهمة قتل طفلة عمرها 9 سنوات لسرقة قرطها الذهبي.تعود تفاصيل الواقعة منذ عامين بتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة داخل جوال بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة المركز.وعلى الفور انتقل الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهود البحث إلى أن المجنى عليها طفلة تدعى "نور. ع. ك" تبلغ من العمر 9 سنوات مقيمة بقرية الدلجمون بدائرة المركز وأن وراء الواقعة كل من "سلوى. م. ع. ا" ربة منزل وصديقة والدة المجنى عليها وزوجها ويدعى "محمد. م. ر".وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قامت المتهمة الأولى" صديقة الأم " باستدراج المجنى عليها من أمام منزلها، وحاولت سرقة "قرطها" بمساعدة زوجها "المتهم الثاني"، إلا أن الطفلة قاومت المتهمين، وقام المتهمان بخنقها بواسطة "إيشارب" حتى لفظت أنفاسها وسرقة "قرطها" ووضع الجثة في جوال وإلقائه بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات، وأرشدا عن مكان إخفاء "القرط" وتبين أنه فالصو.وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.