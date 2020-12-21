«الشربيني الثقافي» يكرم رفعت سلام بإطلاق جائزة أدبية سنوية باسمه

أعلن ملتقى "الشربيني الثقافي" إطلاق جائزة سنوية في الشعر باسم الشاعر رفعت سلام الذى رحل عن عالمنا في السادس من ديسمبر الجاري، بعد صراع مع المرض، وذلك في إطار مساعيه لتحويل ذكرى وفاة الشاعر الكبير إلى مهرجان يتم الاحتفال به سنويًا في مسقط رأسه بشبين القناطر، تكريمًا لذكراه.وأعلن مؤسس الملتقى محمود الشربيني، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا هو الهدف الأساسي من انعقاد هذا الملتقى بشبين القناطر، ما يساهم في إبقاء جذوة سيرة الشاعر حية في وجدان مواطنيه وبين أهله وناسه، وأن يقتدي بمسيرته الشعرية الفذة من يمتلكون الموهبة الأدبية والذائقة الشعرية، ويحفرون في الصخر من أجل فرصة تتيح لهم التعبير عن مواهبهم والإعلان عن أنفسهم وحملهم راية استمرار المسيرة الشعرية في المستقبل.وفي هذا الإطار؛ أبدى مؤسس ملتقى الشربيني الثقافي، ترحيبه بمقترح الشاعر الدكتور علي منصور بإنشاء جائزة سنوية للشعر باسم رفعت سلام، معلنا مساهمته في القيمة المالية للجائزة بمبلغ 5 آلاف جنيه، واقترح على الحضور تكوين هيئة خاصة لتأسيس الجائزة وإنشائها على نحو مؤسسي راسخ.وخلال الجلسة التي ساهم في الإعداد لها الشاعر مسعود شومان، تم عرض فيلم تسجيلي مدته 5 دقائق تقريبا عن مسيرة الشاعر رفعت سلام، من إعداد شقيقه محمد شومان.