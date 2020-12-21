مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي 3 شباب مصرعهم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الرحمانية - دمنهور" بالبحيرة، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي بالرحمانية.وأسفر الحادث عن مصرع 3 شباب، وهم كل من: "أحمد محمد عبدالسلام عاشور، 18 سنة، زياد عمرو الخولى، 18 سنة، محمد عصام سعد 18 سنة"، مقيمين بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.