إصابة ضابط و5 شرطيين في انقلاب سيارة شرطة بالبحيرة

أصيب ضابط شرطة برتبة رائد و5 شرطيين بينهم مساعد وأمينا شرطة، فى حادث انقلاب سيارة شرطة على الدولى الساحلي بنطاق مركز شرطة إدكو فى محافظة البحيرة.تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مستشفى إدكو المركزى بوصول 6 مصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة شرطة على الدولى الساحلي بنطاق دائرة المركز.وبالفحص تبين إصابة ضابط شرطة برتبة رائد ومساعد وأمينى شرطة، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.