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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس مسجل خطر بتهمة سرقة السيارات بالزاوية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:22 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضى قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، الاثنين، باستمرار حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة القسم.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغا بسرقتها، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية، بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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