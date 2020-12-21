استمرار حبس مسجل خطر بتهمة سرقة السيارات بالزاوية
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:22 م
حسام التمساحطباعة
قضى قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، الاثنين، باستمرار حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة القسم.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغا بسرقتها، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية، بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغا بسرقتها، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية، بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.