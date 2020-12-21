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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:14 م
امتحانات
امتحانات
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يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة عن مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 للمواد غير مضافة للمجموع، وسيتم إجراء الامتحانات عليها ورقيا وسيتم تحديد جداول الامتحانات الخاصة بها لكل إدارة تعليمية على حدة، وكذلك ستعلن كل إدارة تعليمية عن الجداول حسب ما يقرر مدير الإدارة فى مواد "التربية والدينية، والحاسب الآلى والتربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة والزراعة.

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

ونشرت إدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة مواعيد امتحانات طلبة الصف الأول الثانوي حيث يبدأ كالآتي:

12 يناير 2020 من العام الجديد وستبدأ بمادة التربية الدينية من الساعة الـ 9 صباحا وحتى 10:30 صباحا فترة أولى، وينتهي اليوم بمادة حاسب آلي حيث يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى 12 مساءً فترة ثانية.

ويوم 14 يناير 2020 يبدأ بالتربية الوطنية في الساعة 9 صباحا وحتى 10 صباحا فترة أولى، وينتهي اليوم بتكنولوجيا الصناعة والزراعة في تمام الساعة 10:30 صباحا وحتى 11:30 صباحا فترة ثانية.

على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى (الصم وضعاف السمع) فتبدأ من يوم 18 يناير إلى 27 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى (الصم وضعاف السمع) فتبدأ يوم 28 يناير إلى 4 فبراير وامتحانات الصف الأول الثانوى (مكفوفين) فتبدأ من يوم 16 يناير إلى 26 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى (مكفوفين) فتبدأ من يوم 27 يناير إلى 4 فبراير. 

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جدير بالذكر أنه سيتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوى سيتم إجراء الامتحانات عليها ورقيا وسيتم تحديد جداول الامتحانات الخاصة بها لكل إدارة تعليمية على حدة، وكذلك ستعلن كل إدارة تعليمية عن الجداول حسب ما يقرر مدير الإدارة التابع والخاص به.

يشار إلى أنه يتم الإعلان من فترة إلى أخرى في إعلان عن وزارات التربية والتعليم لتسهيل على الطلبة وأولياء الأمور بكيفية تسيير الأمور بين الطلبة وأولياء الأمور وبين الوزارة حرصا منها على التواصل الدائم بين الجمهور والوزارات في كافة الأمور.

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